Manif de soutien aux mendiants handicapés à la Place de l’Indépendance : Karim Xrum Xax et plusieurs personnes interpellés

L’activiste Abdou Karim Guèye, plus connu sous le nom de Karim Xrum Xax, ainsi que plusieurs personnes à mobilité réduite exerçant la mendicité à la Place de l’Indépendance, ont été interpellés et conduits au commissariat central de Dakar, ce lundi 12 janvier.

Selon les informations recueillies, ces arrestations font suite à une manifestation de soutien, organisée pour dénoncer l’interpellation, survenue quelques heures plus tôt durant le week-end, de plusieurs autres mendiants dans le centre-ville de Dakar.

La mobilisation, qualifiée de spontanée, visait à protester contre les opérations de déguerpissement et d’arrestations menées à l’encontre des personnes en situation de mendicité, notamment celles vivant avec un handicap.

Pour l’heure, aucune communication officielle n’a encore été faite par les autorités policières sur les motifs précis de ces interpellations.

Nous y reviendrons.