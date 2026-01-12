TRIBUNAL - Le tik-toker Thierno Diallo écope de 6 mois dont 2 ferme pour injures publiques contre Touba Ca Kanam

Le tribunal de grande instance de Dakar vient de condamner, ce lundi, Thierno Diallo alias « Thier Faramarène » à six mois de prison dont deux mois ferme. Malgré la présence de ses deux avocats, l’accusé n’a pu éviter la sanction.



Thierno Diallo était poursuivi pour injures publiques par moyens informatiques, diffamation et atteinte au culte, à la suite d’une vidéo diffusée sur TikTok. Dans ces images, enregistrées lors du passage d’une caravane de l’association Touba Ca Kanam (TCK) à Apix, à Dakar, il qualifiait ladite organisation de « bandes de voleurs » et de « Modou-Modou désemparés ».



À la barre, le prévenu s’est fondu en excuses, reconnaissant la gravité de ses propos.



Le coordonnateur de TCK, Serigne Mandiaye Ngom, auteur de la plainte , n’a pas jugé nécessaire de réclamer des dommages et intérêts estimant qu’il ne s’agissait que de défendre l’honorabilité de la structure.