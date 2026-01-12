Crise à l’ARP : le SAMES brise le silence et accuse une dérive grave de gouvernance

Le Syndicat Autonome des Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens Dentistes du Sénégal (SAMES) a publié un communiqué au ton particulièrement alarmant sur la situation à l’Agence sénégalaise de Réglementation Pharmaceutique (ARP), institution clé dans la protection de la santé publique. Le syndicat dit exprimer sa « consternation » et sa « profonde indignation » face à ce qu’il qualifie de crise majeure de gouvernance, estimant que l’ARP traverse une phase de dysfonctionnements susceptibles de fragiliser la sécurité du médicament au Sénégal.







Selon le SAMES, plusieurs scandales, dont l’affaire dite « Softcare », illustreraient des pratiques contraires aux textes réglementaires en vigueur, notamment au décret N 2022/824 du 7 avril 2022. Le syndicat évoque des soupçons de corruption, une gestion jugée opaque et des violations présumées des procédures de régulation pharmaceutique. Tout en rappelant le principe de la présomption d’innocence, le SAMES estime que toute entorse aux règles du secteur constitue un risque sérieux pour la santé des populations et relève potentiellement du champ pénal.







Le communiqué dénonce également des pratiques de recrutements qualifiées de clientélistes, marquées par le favoritisme et le népotisme, qui porteraient atteinte aux principes de transparence, d’équité et de mérite dans l’accès à l’emploi public. Le SAMES interpelle directement le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, estimant que l’absence de décisions fortes face à des alertes répétées engage une lourde responsabilité morale. Le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens est aussi appelé à se prononcer, au nom du respect du code de déontologie et de la crédibilité de la profession.







Face à ce qu’il considère comme une inaction persistante de la tutelle, le SAMES annonce son soutien à la saisine des autorités judiciaires afin que les faits allégués soient examinés par une enquête indépendante. Le syndicat se déclare en état de mobilisation permanente et prévient qu’il usera de tous les moyens syndicaux et légaux pour, selon ses termes, « mettre fin à l’impunité » et restaurer l’intégrité de l’ARP. Il affirme enfin rester vigilant quant au respect des droits et de la sécurité des travailleurs de l’agence, tout en réaffirmant sa confiance dans la justice sénégalaise pour faire la lumière sur ce dossier sensible.

