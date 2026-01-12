Liberté sous contrôle judiciaire pour Farba Ngom : Madiambal Diagne redoute un veto du parquet

Dans une publication sur le réseau social X (ex Twitter), le journaliste a indiqué que le Pôle judiciaire financier a décidé de la mainlevée du mandat de dépôt décerné contre Farba Ngom, assortie d’un placement sous contrôle judiciaire. Toutefois, il craint que le parquet n’exerce un recours.



