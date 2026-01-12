Liberté sous contrôle judiciaire pour Farba Ngom : Madiambal Diagne redoute un veto du parquet

Alors que la mise en liberté sous contrôle judiciaire du maire des Agnam, Farba Ngom, ainsi que de Tahirou Sarr, est annoncée, le journaliste et patron du groupe Avenir Communication, Madiambal Diagne, exprime ses inquiétudes quant à une éventuelle réaction du parquet susceptible de retarder leur libération effective.
Dans une publication sur le réseau social X (ex Twitter), le journaliste a indiqué que le Pôle judiciaire financier a décidé de la mainlevée du mandat de dépôt décerné contre Farba Ngom, assortie d’un placement sous contrôle judiciaire. Toutefois, il craint que le parquet n’exerce un recours.
« Le Pôle judiciaire financier a décidé de la mainlevée du mandat de dépôt décerné contre Farba Ngom et de son placement sous contrôle judiciaire. Espérons que le parquet ne le maintiendra pas encore en prison avec des recours qui riment à du dilatoire », a-t-il écrit.
