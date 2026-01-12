UGB / Changement à la tête de la CESL : Amadou Ba, désormais représentant des étudiants...


UGB / Changement à la tête de la CESL : Amadou Ba, désormais représentant des étudiants...

La Coordination des Étudiants de Saint-Louis (CESL) a annoncé un changement à sa tête, à travers un communiqué daté du 11 janvier 2026, rendu public à Saint-Louis.

Selon le document, le camarade Amadou Ba, représentant des étudiants du cycle master de l’UFR de Lettres et Sciences humaines, est nommé président de séance de la CESL. Il remplace à ce poste Diouvanda Cissokho, vice-président de séance, qui a été banni de la Coordination des Étudiants de Saint-Louis.

La CESL a, par ailleurs, tenu à remercier le camarade Elhadji Birane Sène pour avoir assuré l’intérim à la tête de la structure. Elle a également adressé ses encouragements au nouveau président de séance, Amadou Ba, dans l’exercice de ses nouvelles fonctions.

Dans son communiqué, la Coordination des Étudiants de Saint-Louis réaffirme son engagement constant et sa disponibilité totale pour la défense de la cause estudiantine.



Lundi 12 Janvier 2026
Dakaractu



