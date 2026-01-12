Podor : la coalition Diomaye-Président mise sur Maître Moussa Diop

La coalition Diomaye-Président continue de consolider son ancrage territorial à travers le pays. Selon les informations rapportées par L’Observateur, une nouvelle étape vient d’être franchie dans le nord du Sénégal avec la désignation de Maître Moussa Diop comme coordinateur départemental de Podor.



La décision a été prise à l’unanimité lors d’une réunion tenue en visioconférence, réunissant les responsables politiques et les mouvements affiliés de la coalition dans cette zone stratégique. D’après L’Observateur, cette unanimité traduit une adhésion totale autour du choix porté sur Maître Moussa Diop, perçu comme un profil capable de fédérer et de dynamiser les structures locales.



Les membres de la coalition ont, à cette occasion, salué la nomination et exprimé leur reconnaissance envers les leaders locaux de Podor pour leur engagement constant en faveur du projet politique incarné par Bassirou Diomaye Faye. Cette réorganisation territoriale s’inscrit dans une dynamique plus large visant à renforcer la présence et l’efficacité de la coalition sur le terrain, à l’approche des prochaines échéances politiques.



Toujours selon L’Observateur, Maître Moussa Diop n’est pas un inconnu de la scène politique nationale. Ancien directeur général de Dakar Dem Dikk sous le régime de Macky Sall, il avait pris la décision de quitter l’Alliance pour la République (APR) pour rejoindre la mouvance portée par Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye.



