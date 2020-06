Covid-19 / Ouverture de la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie : La diaspora Afrique du Nord salue la décision des autorités.

Après environ trois mois de fermeture pour empêcher la propagation du virus de la Covid-19, la frontière sénégalo-mauritanienne a été ouverte le 22 Juin pour permettre aux émigrés sénégalais et mauritaniens de rentrer dans leur pays pays d'origine. Une décision bien appréciée par la diaspora Afrique du Nord.



"Cest une décision qui était très longtemps attendue par les ressortissants des deux pays, surtout les sénégalais bloqués depuis plus de trois mois en Mauritanie", s'est réjoui Mor Kane Ndiaye, député de la diaspora Afrique du Nord.



Le parlementaire rassure également que les discussions entre les autorités des deux pays se poursuivent pour une bonne organisation des entrées et sorties dans le respect des conditions d'hygiène édictées par les autorités sanitaires des deux États.



Pour le député, à travers cette décision d'ouvrir les frontières, le Président Macky Sall montre sa détermination à accompagner la Diaspora sénégalaise face aux difficultés causées par la pandémie mondiale de la Covid-19, avec la mise en place du programme de résilience économique pour la diaspora...