Covid-19 : Israël ravitaille la MAF de Liberté VI en denrées alimentaires pour améliorer les conditions de vie des détenus.

Dans ce contexte de Pandémie de Covid-19, l'ambassadeur Israël a remis un important don de denrées alimentaires à la Maison d'Arrêt pour Femmes de Liberté VI.

Ce geste de haute portée va contribuer largement à l'amélioration de la prise en charge alimentaire des pensionnaires de cet établissement pénitentiaire.



Venu assister à la cérémonie de remise de don au nom du Directeur de l'administration pénitentiaire, l'Inspecteur Samba Diouf a fait savoir que cette cérémonie s'inscrit dans le cadre des actes de bienfaisance de l'ambassade de l'Etat d'Israël, dont la maison d'Arrêt pour Femmes de Liberté VI a été sélectionnée pour faire partie des bénéficiaires, mais aussi dans un contexte particulier marqué par la pandémie du coronavirus. Ainsi, l’Inspecteur Diouf, par ailleurs directeur de la législation, a tenu à préciser que ce don est composé de denrées alimentaires (riz, huile, pâtes alimentaires, Sucre, oignons, pommes de terre) de savon, de serviettes hygiéniques, parfums et de lait de corps). À cet effet, il a tenu à rappeler que ce don n'est pas votre première action sociale au niveau de cet établissement pénitentiaire. "Au mois de juillet, l'ambassadeur nous a offert un biogaz fonctionnel à la MAF de Liberté VI. Ce système de biogaz permettra de traiter les déchets de la cuisine, générer du gaz et de produire de l'engrais utilisable pour les activités agricoles et maraîchères", a-t-il révélé.



Pour sa part, l'Ambassadeur d'Israël au Sénégal a souligné que ce don dans cette maison de correction, va leur permettre de jouer leur humble partition dans l'amélioration des conditions de vie des détenus. À cet effet, il reste convaincu que la diplomatie à travers les peuples est la meilleure. C'est pourquoi, dit-il, depuis le début de la pandémie, ils sont aux côtés des populations sénégalaises à travers des distributions de masques, gel alcoolique, kits de tests, masques visières 3D et des produits désinfectants, ainsi que des financements pour la relance des activités économiques. Après la Pouponnière de Mbour, la délégation de l'ambassade d'Israël va se rendre au Samu Social de Ouakam, à la pouponnière de la Médina pour leur apporter des lots de provisions.