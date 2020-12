Covid-19 / Interdiction de manifestations culturelles, les artistes disent non : « Il faut qu’on travaille comme tout le monde… »

« On va au boulot », « il faut qu’on travaille », tels sont les principaux slogans exprimés par les artistes. Une Assemblée composée de musiciens, d’acteurs de cinéma, de comédiens, de managers, de techniciens entre autres acteurs du monde culturel, la coalition des acteurs de la musique, tous se sont réunis autour d’un point de presse pour dénoncer le comportement de l’État qu'il qualifie d’injuste.



En cette période de pandémie, au moment même où il exige la fermeture des lieux de rassemblement public tels que les bars, les boîtes et théâtres, et tout endroit pouvant servir aux artistes d’exercer leurs activités. Ils affirment que ce sont ces mêmes autorités qui se permettent d’organiser et de participer à des événements semblables.



Les artistes qui sont restés 10 mois sans revenus, prévoient une manifestation pacifique le mercredi 23 décembre à 15 h à la Place de la Nation...