Cour d’Appel de Saint Louis : la liste « Défar sa Gokh » déclarée recevable, le sous-préfet saisit la cour suprême.

La liste majoritaire des suppléants de la coalition « Défar sa Gokh » de la commune de Gae qui avait été invalidée par le sous-préfet de l’arrondissement de Mbane agissant en qualité de Président de la commission de réception des dossiers de candidature, a finalement été réhabilitée par la cour d’appel de Saint-Louis.



En effet, « statuant en assemblée générale, contradictoirement en matière électorale et en premier ressort », la cour a déclaré recevable le recours déposé par ladite coalition. Il a annulé l’arrêté n-40-AMB-SP du 5 Novembre 2021 du sous-préfet de Mbane et autorisé la coalition « Défar sa Gokh » à déposer sa liste majoritaire suppléants pour la commune de Gae.



La liste majoritaire suppléants de la coalition souffrait d’une entorse à la parité ce qui avait poussé le sous-préfet à l’invalider. Aussi l’autorité administrative après cette décision de la cour d’appel a décidé de poursuivre la bataille pour l’invalidation au niveau de la cour suprême. Et ainsi casser la décision des juges de la cour d’appel de Saint-Louis.