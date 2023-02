Cour criminelle Mauritanie / Me Ciré Clédor Ly, avocat de Abdoul Aziz : « Avec l’expérience, je me suis rendu compte que le président Macky Sall sacrifie l'ex président »

En Mauritanie pour défendre son client envoyé en chambre criminelle, Maître Ciré Clédor Ly n’a pas raté la cour. Selon l’avocat joint par téléphone, cette chambre n’a pas les compétences de juger l’ex président Abdoul Aziz. Des discussions en cours se font entre les différentes parties : partie civile, parquet et la défense. Les discussions durent selon l’avocat depuis deux jours et se poursuivront la semaine prochaine. « Les avocats sont engagés dans la bataille de l’incompétence de la cour criminelle. Cela fait plus de deux jours de débat et la cour n’a pas encore tranché. Nous aurons à débattre sur la question lundi et mardi. Les avocats de la défense ont exposé leurs griefs, le ministère public a répondu, les avocats de l’État ont pris la parole. Puisque la défense a la parole en dernier, nous aurons à revenir pour discuter des arguments qui ont été donnés de part et d’autre », détaille l’avocat.





Cependant, il souligne qu’« en tout état de cause, la procédure n’a pas été respectée, et que c’est une juridiction radicalement incompétente qui essaie de juger le président Abdoul Aziz ».





Ainsi Maître Ly dénonce la main du président Macky Sall dans cette affaire mauritano-mauritanienne. Maître Clédor Ly de dire que le but de ce jugement c’est de faire perdre à son client ses droits civiques, politiques à jamais. « Avec l’expérience, je me suis rendu compte que c’est l’école du président Macky Sall qui est en train de réciter une leçon. Ils essaient d’avoir une condamnation pour faire en sorte que le président Mohamed Abdel Aziz ne puisse jamais revenir démocratiquement au pouvoir. Donc l’exemple du Sénégal est pernicieux ».





En somme, la robe noire estime que c’est bien dommage pour une Afrique qui a fait beaucoup d’efforts pour arpenter le chemin de l’état de droit et de l’état démocratique.