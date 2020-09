Coups de feu entendus à la frontière entre la Gambie et le Sénégal : Le ministre de la défense Gambienne regrette et appelle au calme.

En visite à Médina Baye pour présenter les condoléances du président Adama Barrow à la famille de Mawlana Cheikh Al l'Islam, suite au rappel à Dieu du défunt khalife, de Seyda Fatoumata Zahra Niass entre autres, le ministre de la défense gambienne, Cheikh Omar Faye s'est prononcé sur les affrontements qui se sont produits entre des soldats de son pays et des élements de l'Aire Maritime Protégée Sénégalaise. Et tout serait parti d'une course poursuite entre des pêcheurs gambiens et ces derniers qui étaient venus les chasser sur la zone sénégalaise. Finalement, des coups de feu ont été entendus après l'intervention de l'armée gambienne.



Le ministre de la défense de la Gambie qui a regretté cet incident, a appelé au calme avant de rappeler les relations qui lient les deux pays.



À rappeler que Cheikh Omar Faye était accompagné du ministre des Affaires Étrangères, Mamadou Tangara, du conseiller des affaires islamiques, Dembo Bodjan, Mamadou Lamine Touré, Conseiller Islamique, Moustapha Diallo, Imam à la Présidence, Mountakha Faye, Ansaaru Diin, Babacar Thiam journaliste et de El hadj Baye Seny Seck, communicateur traditionnel...