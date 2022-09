Coupe du Monde Pâtisserie Africa 2022 : Les enjeux de ce prestigieux concours pour les candidats...

Le Bocuse d'Or et la Coupe du Monde de Pâtisserie sont la célébration de la gastronomie et une chance inouïe pour tous les chefs cuisiniers de se faire connaître partout dans le monde grâce à leurs talents.



Le déroulé et les conditions techniques du Tournoi Officiel des Chefs Afrique sont identiques aux deux finales mondiales avec la présence d'un jury international. Les équipes de pâtisserie auront à réaliser une pièce artistique en sucre et une pièce artistique en chocolat en plus de trois dégustations : un entremets glacé, une sucette glacée et un dessert à l'assiette.



Au-delà de la promotion de la gastronomie Africaine, le Tournoi Officiel des Chefs est aussi la rencontre continentale qui permet aux chefs africains de se distinguer à l'échelle internationale et à se positionner aux premiers rangs. Cette année encore, plus de 200 chefs de renom seront au rendez-vous et l'édition promet une aura internationale...