Coupe d’Afrique de la boulangerie : La Fédération Nationale des Boulangers du Sénégal (FNBS) dépêche l’équipe nationale

La Fédération Nationale des Boulangers du Sénégal (FNBS) a présenté son équipe nationale qui représentera le pays à la Coupe d’Afrique de la Boulangerie, prévue à Marrakech (Maroc) du 19 au 23 septembre 2025.
Plusieurs catégories seront au programme de cette compétition : le Pain avec Ousmane Mané, « La Viennoiserie » avec Moustapha Thiaw, « la Pièce artistique » avec Papa Amadou Fall. Le coach Abdoulaye Ly devra accompagner l’équipe dans les différentes œuvres et créations.
« À travers cette nouvelle participation, nous ambitionnons de confirmer le savoir-faire, la promotion de l’excellence de la boulangerie et de hisser haut le drapeau national dans les catégories Pain, Viennoiserie et Pièce artistique », a déclaré Amadou Gaye, président de la Fédération Nationale des Boulangers du Sénégal qui a présenté l’équipe ce mardi devant la presse.
