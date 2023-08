Coup de force au Gabon : La Chine appelle à garantir la sécurité du président Bongo

Ayant des relations de coopération avec le Gabon depuis plus de 20 ans, la Chine a appelé les parties concernées au Gabon à garantir la sécurité du président Ali Bongo, après le coup d'État militaire de ce mercredi. Pékin dit suivre de près l'évolution de la situation au Gabon et appelle à agir dans l'intérêt du peuple gabonais et du pays au retour immédiat à l'ordre normal, et à garantir la sécurité personnelle d'Ali Bongo », a indiqué devant la presse un porte-parole de la diplomatie chinoise, Wang Wenbin.