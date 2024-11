Coup de filet nocturne : la police démantèle un réseau et saisit 301 kg de "YAMBA" à Dakar et Rufisque… Quatre trafiquants sous les verrous !

Les forces de sécurité de la capitale sénégalaise ont frappé fort dans la nuit du 6 au 7 novembre 2024. En une série d’opérations de lutte contre l’insécurité, les brigades de recherche des commissariats de la Médina, de Rufisque et du Point E ont réalisé une saisie d’envergure : 301 kg de chanvre indien ont été interceptés, et quatre individus soupçonnés de trafic de drogue sont désormais sous les verrous.



Tout commence dans le quartier de Soumbédioune, où les enquêteurs de la police ont mis la main sur Ch. S. Barry et A. Diarra, surpris avec un impressionnant stock de 170 kg de chanvre indien. Les premiers éléments d’investigation révèlent que cette cargaison leur aurait été envoyée par un certain D. Teuw, figure bien connue des forces de l’ordre, dont l’ombre plane sur plusieurs affaires de drogue dans la région.



Mais l’opération ne s’arrête pas là. Pendant que les recherches avancent à Soumbédioune, un autre coup est porté à Rufisque. Sur la plage de Diokoul, A. Lo et M. Gueye sont interpellés en possession de trois sacs contenant un total de 100 kg de chanvre indien. La police s’attaque ainsi à ce qui semble être une vaste organisation tentaculaire, couvrant plusieurs quartiers stratégiques de Dakar et ses environs.



L’effort des forces de sécurité va jusqu’à la corniche ouest de Dakar, où un sac abandonné contenant 31 kg de drogue est retrouvé près d’un véhicule identifié par la police, mais dont le propriétaire reste à déterminer. La provenance de la marchandise est encore floue, mais tout porte à croire qu’il s’agit d’un maillon de ce réseau qui commence à se dévoiler.



La drogue saisie a été immédiatement consignée, et les quatre suspects sont placés en garde à vue pour trafic de chanvre indien. Les autorités continuent leurs investigations pour remonter la filière et identifier les acteurs clés du trafic.



Cette saisie record est un rappel des efforts intenses et constants des forces de l’ordre pour assurer la sécurité publique et mettre fin aux activités criminelles.