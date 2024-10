Coup de filet à Keur Massar : Une bande de malfaiteurs démasquée après un cambriolage audacieux

La gendarmerie de Keur Massar a mené une opération réussie en arrêtant trois individus impliqués dans le cambriolage d’un magasin appartenant à un ressortissant chinois, situé près du champ de l’ancien président Abdoulaye Wade à Keur Massar Sud. Selon L’AS, l’interpellation a été possible grâce à l’analyse minutieuse des vidéos de surveillance qui ont permis d’identifier un membre clé de la bande.



F. Nguer, l’un des suspects, a été appréhendé et a rapidement avoué son implication, dénonçant ainsi ses complices, L. Diouf et A. Dème, le receleur qui a acheté le matériel volé. Le butin, d’une valeur estimée à plus d’un million de francs CFA, a été revendu à seulement 50 000 francs, mettant en lumière l’ampleur des activités criminelles du groupe.



Les trois suspects ont été déférés au parquet, où ils font face à des accusations d’association de malfaiteurs et de vols avec effraction. Cette affaire met en exergue la vigilance des forces de l’ordre dans la lutte contre la délinquance à Keur Massar.