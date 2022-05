Côte d'Ivoire: décès du Président de l'Assemblée nationale Amadou Soumahoro

Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne Amadou Soumahoro est décédé samedi à l'âge de 68 ans, selon un communiqué du Président de la République Alassane Ouattara.



"J’ai la profonde douleur de vous annoncer le décès, ce samedi 7 mai 2022, du Président de l’Assemblée Nationale, mon jeune frère, Amadou Soumahoro", indique le texte.



"Je rends hommage à un grand homme d'Etat, dont l’engagement et le parcours politique ont marqué notre pays. La Côte d’Ivoire perd un valeureux fils, un homme de conviction et de devoir. Je perds un fidèle compagnon, un ami loyal et dévoué", poursuit le chef de l'Etat.



Président de l'Assemblée depuis mars 2019, il a fait de longs séjours à l'étranger ces derniers mois pour raison médicale.



Amadou Soumahoro était une figure de la politique ivoirienne et un fidèle du président Alassane Ouattara.



Il est l'un des membres fondateurs du Rassemblement des Républicains (RDR), le parti historique de M. Ouattara, en 1994.



Maire de la ville de Séguéla de 1996 à 2013, il avait contribué à l'implantation du parti dans le nord du pays.



Ce diplômé de l’Institut des Relations Economiques Internationales de Paris (1979), avec une spécialité en commerce international, avait été plusieurs fois ministre, du Commerce extérieur en 2002 puis du Commerce entre 2003 et 2005 dans un gouvernement d'union sous la présidence de Laurent Gbagbo.



Après l'élection d'Alassane Ouattara, il avait occupé le poste de Conseiller spécial du Président de la République en charge des affaires politiques, de 2011 à 2017.



Entre 2018 et 2019, Amadou Soumahoro avait été promu ministre auprès du chef de l'Etat, toujours chargé des affaires politiques.



Pendant son absence, ces derniers mois, il était remplacé par l'un des vice-présidents de l'Assemblée, Adama Bictogo, un cadre du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Paix (RHDP) le parti au pouvoir.



La Côte d'Ivoire a été plusieurs fois endeuillée par les disparitions de responsables politiques ces dernières années.



En juillet 2020, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est décédé des suites de problèmes cardiaques. Son successeur, Hamed Bakayoko est mort en mars 2021 d'un cancer foudroyant.