Côte d'Ivoire : Ouverture, ce mercredi, du procès de Blé Goudé.

Poursuivi pour actes de torture, homicides volontaires et viol, l'ex-chef des Jeunes patriotes ivoiriens, Charles Blé Goudé, sera jugé à partir du 19 décembre en Côte d'Ivoire, ont annoncé mardi ses avocats, qui dénoncent une "violation flagrante" de ses droits, a renseigné l’Agence France Presse.



En liberté conditionnelle aux Pays-Bas, Blé Goudé sera jugé par la justice ivoirienne en son absence, a expliqué Me Ndry Claver, l'un de ses avocats.



"Cette audience est une violation flagrante de son droit élémentaire à un procès équitable, qui requiert la présence de l'accusé", a soutenu son conseil sur les colonnes de l’AFP.





"Charles Blé Goudé n'est pas en fuite, il ne se soustrait pas à la justice ivoirienne. Il est à la CPI par l'action des autorités ivoiriennes", a-t-il ajouté.



Charles Blé Goudé et son ancien mentor, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, ont été acquittés en première instance par la CPI de crimes contre l'humanité. Ils sont en liberté conditionnelle dans l'attente de l'examen de l'appel de la procureure par la CPI. Ils ne peuvent pas rentrer en Côte d'Ivoire tant que la procédure n'est pas terminée.



Le renvoi devant la justice ivoirienne de l’ex chef des jeunes patriotes ivoiriens avait été annoncé le 7 novembre, pour des faits concernant des actes de torture, homicides volontaires et viol.



Son parti, le Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples, a dénoncé un harcèlement politique contre son président.



Le mouvement des Jeunes patriotes a souvent été qualifié de milice par les détracteurs de Charles Blé Goudé et des ONG internationales, qui considèrent que l’incriminé et proche collaborateur de Laurent Gbagbo a été l'un des principaux acteurs de la montée de la tension en Côte d'Ivoire dans la décennie 2000, qui a culminé en 2010-2011 dans les violences post-électorales ayant fait plus de 3.000 morts.