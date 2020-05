Coronavirus : Le centre de traitement de Kolda enregistre 13 cas guéris… Vélingara respire !

À ce jour, le centre de traitement de la covid-19 de Kolda a enregistré 6 nouveaux cas guéris qui viennent s’ajouter aux 7 premiers. Tous ces 13 cas guéris concernent le foyer de Vélingara qui compte à lui seul 55 cas. Avec ces nouveaux guéris, il ne reste que 42 malades de ce foyer sous traitement. Vélingara respire car aucun cas n’est signalé depuis 8 jours, a laissé entendre le Dr Yaya Baldé, médecin-chef de région.



Pour lui, ces résultats sont obtenus « grâce au bon traitement administré et les bonnes conditions dans lesquelles se trouvent les patients. Et de surcroît, les effets médicamenteux sont très positifs. Mais également, tous nos cas contacts suivis ont été testés négatifs; c’est pourquoi nous n’avons plus de cas de coronavirus depuis le 6 mai dernier », estime-t-il.



Cependant, il rappelle que le comité de gestion de la pandémie reste très vigilant en surveillant et en continuant les investigations pour ne pas être pris au dépourvu. Toutefois, il appelle les populations « à ne pas resserrer les lignes et respecter les mesures barrières à chaque fois pour éviter la propagation du virus ».