Coopération sino-sénégalaise : échanges amicaux entre la délégation du Shandong et l’Association des anciens étudiants Sénégalais en Chine

Le mercredi 6 août 2025, la délégation officielle de la province chinoise du Shandong a rencontré l’Association des Anciens Étudiants et Stagiaires Sénégalais en Chine.



Cette rencontre, placée sous le signe de l’amitié et de la coopération, a été l’occasion de renforcer les liens culturels et humains tissés entre les deux pays. Les échanges ont porté sur la promotion des relations bilatérales, le partage d’expériences et la mise en place de nouvelles initiatives conjointes dans les domaines de l’éducation, de la culture et du développement économique.



À travers ces échanges, les deux parties ont réaffirmé leur volonté de bâtir et de consolider un véritable pont d’amitié, de culture et de coopération entre la Chine et le Sénégal.

