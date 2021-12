Coopération sénégalo-pakistanaise : le Sénégal veut redynamiser ses relations avec le Pakistan.

Dans le cadre de la diversification de la production dans le domaine de l'agriculture, du lait et du cuir, le Président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar (Cciad), Abdoulaye Sow, a reçu ce lundi 06 décembre 2021, une délégation pakistanaise dirigée par Khayal Muhammad, chef de mission de l'ambassade du Pakistan à Dakar.



Ainsi, des rencontres "B to B" ont été effectuées dans ce cadre entre opérateurs économiques sénégalais et pakistanais pour dynamiser les affaires entre les deux pays. "Depuis une trentaine d'années, le Sénégal et le Pakistan évoluent dans le domaine du riz. Maintenant, nous voulons diversifier dans le cadre du lait et du cuir et dans le domaine de l'agriculture. Cette rencontre va permettre de fructifier des échanges avec les opérateurs économiques sénégalais des deux pays", a fait savoir Abdoulaye Sow.



Pour sa part, le chef de mission de l'ambassade du Pakistan à Dakar, Khayal Muhammad estime qu'avec l'appui du Président, ils vont développer d'autres secteurs comme l'automobile, la pharmacie, etc... "Beaucoup de réunions ont été tenues pour raffermir les liens entre la chambre de commerce du Sénégal et celle du Pakistan", dit-il.



À le croire, l'ambassade du Pakistan ouvre ses portes et il compte s'appuyer sur cette coopération.