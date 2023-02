Coopération sénégalo-guinnéenne : « Nous avons l’histoire en commun (…) et appartenons au même espace géopolitique. » (Gl Bachir Diallo, ministre République de Guinée).

En terre sénégalaise depuis mardi, le ministre en charge de la sécurité et de la Protection civile de la République de Guinée, le général Bachir Diallo, a effectué une visite cet après-midi du 1 février, à l’École nationale de police en compagnie de son homologue sénégalais, Antoine Félix Abdoulaye Diome. Discuter des voies et moyens de renforcement des relations de coopération sécuritaire entre la Guinée et le Sénégal est au cœur du déplacement de l’autorité guinéenne.



« Ceci témoigne de la nature des relations d’amitié sincère et fraternelles qui existent non seulement entre nos deux chefs d’État, mais aussi de l’excellence des relations qui existent entre les peuples guinéens et sénégalais. Nous avons tout en commun. Nous avons l’histoire en commun, la géographie, mais aussi la culture », a expliqué le ministre Bachir Diallo.

La visite du ministre s’inscrit également dans le cadre de la lutte contre les menaces actuelles au niveau de la sous région.



« Nous appartenons au même espace géopolitique pour discuter des voies et moyens afin de déterminer des axes sur lesquels on va coopérer. Aujourd’hui, on fait face à des menaces qui ne connaissent plus de frontières. Je veux parler du terrorisme, des trafics de tout genre, notamment, la criminalité transfrontalière, le trafic des armes, la pédocriminalité, le blanchiment d’argent, etc... Ces menaces qui ne connaissent pas de frontières, qui ne connaissent plus d’État, on ne peut y faire face que dans le cadre d’actions coordonnées et concertées. C’est dans ce cadre que je suis ici auprès de mon homologue pour voir également ce qu’il faut faire dans ce sens », a déclaré le général Bachir Diallo qui a assuré que le travail s’est fait à tous les niveaux.



« On a discuté au niveau stratégique et je me réjouis qu’il y’ait une convergence de vue entre le ministre Antoine F. A. Diome et moi sur la façon dont on devrait mener ces luttes. Les discussions sont en train de se poursuivre au niveau stratégique et ces discussions vont également descendre au niveau tactique », a conclu le ministre de la sécurité et de la protection civile de la République de Guinée, Bachir Diallo.