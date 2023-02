Coopération sécuritaire : le Sénégal et la République de Guinée s’accordent...

Le ministre de la sécurité et de la protection civile de la République de Guinée, Bachir Diallo, est au Sénégal dans le cadre d’un séjour de travail avec son homologue sénégalais, Antoine Felix Abdoulaye Diome.

Cette visite au pays de la Téranga entre dans le cadre du renforcement des relations amicales et sécuritaires entre les deux nations. Le ministre de l’intérieur, Antoine Diome, qui a accueilli ce 1 février, son hôte et homologue à l’Ecole nationale de police pour une visite de l’établissement, est revenu sur le sens du déplacement de l’autorité.

« Les différents membres des deux délégations sont en train de faire un travail remarquable d’échanges et c’est à ce titre que nous avons eu le plaisir de recevoir mon homologue le général Bachir Diallo dans l’enceinte de l’école nationale de police où nous venons d’assister à une présentation de l’historique de l’école. Au delà, il s’est agi dans le cadre des échanges de voir dans quelle mesure nous pourrons très prochainement accueillir des auditeurs de la République de Guinée. Cette visite entre dans le cadre du raffermissement des relations existantes déjà entre les populations, les États et nos deux chefs d’État que sont Son Excellence Macky Sall et Son Excellence Mamadou Doumbia », a soutenu le ministre Antoine Diome. La sécurité géopolitique a été au centre des échanges entre les délégations sénégalaises et guinéennes.

« Nous avons au cours de ces deux premiers jours, passé en revue divers domaines de la coopération. Il s’est agi de voire dans quelle mesure renforcer la coopération existante en matière de criminalité transfrontalière, de fraude documentaire, de lutte contre les trafic en tout genre qu’il s’agisse des trafics contre les stupéfiants, mais également du trafic contre les êtres humains », a souligné le ministre de l’intérieur. Antoine Diome a au préalable souhaité la bienvenue à son homologue de la République de Guinée en charge de la sécurité et de la Protection civile...