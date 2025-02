Coopération parlementaire : le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, à la découverte de l’expérience marocaine

Le Président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, est arrivé ce mercredi à Casablanca, au Maroc, où il participera à la Réunion des Présidents des Parlements des États africains atlantiques.







Une activité qui rassemble des parlementaires de plusieurs pays du continent et qui vise à renforcer la coopération et la diplomatie parlementaire entre les États africains de la région atlantique. Les discussions porteront sur des enjeux majeurs tels que « la diplomatie parlementaire comme levier de coopération pour la gestion durable des ressources communes ainsi que sur l’économie maritime et la sécurité maritime ».







Une réunion bilatérale se tiendra avec son homologue du Parlement marocain, Rachid Talbi El Alami.