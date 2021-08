Coopération internationale : Le vice-ministre coréen des affaires étrangères en visite au Sénégal.

Dans une dynamique de coopération bilatérale et de renforcement des relations diplomatiques et économiques, le vice-ministre des affaires étrangères de la République de Corée est arrivé au Sénégal en début de semaine. Une visite qui peut être considérée comme opportune au vu du contexte économique délicat imposé par la crise sanitaire.



Le diplomate, accompagné d’une forte délégation comprenant Son Excellence Ji Joon Kim, Ambassadeur de Corée au Sénégal, la directrice adjointe du bureau Afrique et Moyen-Orient, la directrice de la Division Afrique et son adjoint, a d’abord rendu visite au secrétaire général du ministère des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur avant de se rendre au ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération.



Rencontrant le ministre Amadou Hott et son Secrétaire Général Aliou Ndiaye, ainsi que le Directeur Général de la Coopération, du Développement du secteur privé, M. Ibrahima Mané, la délégation coréenne a adressé ses vives salutations à tout le gouvernement du Sénégal.



Au cours de la séance de travail d’environ une heure, le ministre Hott dira toute sa satisfaction sur la coopération sénégalo-coréenne. « Notre coopération bilatérale est à renforcer, notamment dans la promotion du secteur privé. Il faut savoir que la Corée est un partenaire crédible, ayant des relations très cordiales avec le Sénégal. Votre façon de conduire les affaires est pour nous à copier, au fur et à mesure que se poursuivra notre coopération », a confié le ministre sénégalais à son hôte.



Le vice-ministre coréen rappellera que le Sénégal est une destination très attractive pour la Corée, où leurs concitoyens sont nombreux à exercer. Une occasion pour le vice-ministre des affaires étrangères de la Corée, de se féliciter des réalisations à travers une bonne collaboration diplomatique et économique avec le Sénégal...