Coopération bilatérale, transition énergétique et sécurité : Le président Macky Sall aborde les grandes lignes avec le nouveau chancelier Allemand Olaf Scholz à Dakar.

Après un entretien, les deux hommes d’État se sont adressés à la presse en déclinant ensemble les différentes questions discutées dans le cadre de leurs relations bilatérales. Le président de la République du Sénégal, à la sortie de cet entretien avec le chancelier Olaf, a exprimé sa satisfaction sur la qualité de cette coopération entre les deux pays. Une coopération qui s’agrandit de jour en jour depuis ses débuts en 1962. « Notre coopération est concentrée aujourd’hui sur la promotion de l’énergie renouvelable, en particulier le solaire, sur l’efficacité énergétique et sur la formation professionnelle. Nous avons en cours 9 projets et programmes. L’Allemagne est également notre premier partenaire bilatéral dans la riposte sanitaire et la résilience socio-économique contre la pandémie de Covid-19 avec notamment un appui de 100 millions d’euros. Le soutien en production de vaccins de la part de l’Allemagne est aussi à souligner.



Les deux chefs d’État ont aussi souligné les questions de partenariat liées aux réformes dans le cadre de la législation de l’administration du travail, de la réforme foncière, de l’accès aux financements et du développement des petites et moyennes entreprises ainsi que de la formation professionnelle. Les échanges économiques, par l’investissement, sont aussi envisagés par les deux pays en impliquant davantage le secteur privé. « Le président de la République Macky Sall a assuré au chancelier allemand que le Sénégal est un pays ouvert où les entreprises allemandes ont toute leur place et que le pays de la Téranga apprécie bien les produits et services allemands.



Dans cet entretien, il a été aussi question d’aborder des sujets d’intérêt commun. C’est pourquoi, les deux hommes d’État au cours de ce point de presse conjoint, ont noté la question de la sécurité au Sahel. C’est ainsi que la question du terrorisme et la situation en Afrique a été évoqué par Macky Sall et son hôte allemand. Ils se sont ont ainsi engagé dans cette lutte contre le terrorisme car, estimant que leurs deux pays sont etroitements liés.



La guerre en Ukraine et ses conséquences en Afrique n’ont pas aussi été omises par Olaf Scholz et le président Macky Sall. Ce dernier souligna même avoir évoqué devant le chancelier, la position ferme du Sénégal face à cette invasion qui perdure toujours. En tant que président en exercice de l’Union Africaine, le président Macky Sall a exprimé au Chancelier Scholz, les sérieuses préoccupations des pays africains, notamment la flambée généralisée des prix et les pénuries qui sont aussi constatés. En effet, livre le président Macky Sall, « l’Union Africaine a déjà engagé les consultations afin de voir quelles voies emprunter pour atténuer les conséquences de cette guerre ».



Enfin, le président Macky Sall a invité le chancelier dans cette dynamique de recherche de paix équilibrée et aussi un accord de cessez- le-feu qui respecte les intérêts de l’Ukraine...