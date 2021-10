Coopération Chine-Afrique : Amitié, fraternité, et brassage culturel se traduisent à travers les productions du concours vidéo court-métrage.

La troisième édition de la cérémonie de remise de prix aux lauréats du Concours de production de vidéo court-métrage, organisée par Beijing Review, en partenariat avec le Groupe Seneweb s'est tenue ce jeudi 14 octobre à la maison de la presse Babacar Touré. Le thème de cette année vise à célébrer l’amitié et la fraternité sino-africaines.



En effet, le Comité de suivi chinois Focat et le Bureau des langues étrangères de la République Populaire de Chine à travers Beijing Review a voulu encore une fois démontrer l’importance de ce partenariat qui, au-delà de la coopération politique et économique, a pour finalité de rapprocher davantage les peuples africain et chinois.