Convoqué ce 27 février 2024 par la justice : La jeunesse thiessoise se mobilise en faveur du maire des Agnams

Des jeunes Thiessois ont fait face à la presse cet après-midi pour apporter leur soutien au maire des Agnams, Farba Ngom, convoqué ce 27 février 2024 par la justice. Lors de ce face-à-face avec les médias, ils ont dénoncé une campagne de « stigmatisation » et une « chasse aux honnêtes citoyens ». Évoquant l'affaire Farba Ngom, ils ont déclaré : « Cette affaire est orchestrée en violation flagrante de ses droits, notamment par la levée de son immunité parlementaire [...], en toute illégalité [...]. Un mandat de comparution lui a été décerné le lundi 10 février 2024. L'honorable citoyen Farba Ngom a dignement répondu à cette convocation en se présentant devant la justice de son pays le jeudi 13 février 2024 [...]. Ce 27 février 2024, l'honorable député Farba Ngom répondra une nouvelle fois à la justice de son pays [...]. Nous condamnons l'ingérence du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif dans le pouvoir judiciaire. Nous faisons confiance à cette dernière institution, composée d'hommes et de femmes animés par les valeurs de vertu et de justice », ont-ils insisté.



Dans le cadre de cette lutte, ces jeunes comptent se dresser fermement contre « l'injustice ». « Thiès, la cosmopolite, soutient le maire des Agnams, Farba Ngom, contre la stigmatisation [...]. Thiès, la capitale du Cayor, sera aux côtés de l'honorable député Farba Ngom pour le respect de ses droits et résistera jusqu'au bout. Seule la lutte libère », ont-ils conclu.