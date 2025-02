Convocation de Farba Ngom au PJF : Me Doudou Ndoye et ses confrères l'accompagnent ce jeudi 13 février à 10h

Me Doudou Ndoye, accompagné de ses confrères Me Baboucar Cissé et Me Alassane Cissé, s'est exprimé devant la presse pour annoncer qu'ils accompagneront leur client, M. Mouhamadou Ngom, dit Farba Ngom, ce jeudi au Pôle Judiciaire Financier (PJF). Ce dernier a reçu un mandat de comparution du juge d'instruction financier et doit se présenter le jeudi 13 février à 10 heures, sans connaître précisément les motifs de cette convocation. Me Doudou Ndoye a précisé que M. Farba Ngom a accepté de se présenter volontairement et a été notifié de sa convocation par le commissaire Diouf.



Malgré l'absence de détails sur les raisons de cette convocation, Me Doudou Ndoye a assuré que la défense de M. Farba Ngom serait assurée avec le plus grand sérieux. « Nous sommes ici pour protéger les droits et libertés que notre Constitution garantit à chaque citoyen », a déclaré l'avocat.



Karim Ndiaye