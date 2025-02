Convocation à la DIC à 10h : Pape Sané de Walf transféré à la BAG au Palais de Justice de Dakar pour audition

Le journaliste-chroniqueur Pape Sané a été convoqué ce lundi 10 février à 10h à la Division des Investigations Criminelles (DIC). Cependant, selon les informations de Dakaractu, il a finalement été redirigé vers la Brigade des Affaires Générales (BAG) du Palais de Justice de Dakar. Rappelons que le chroniqueur de Walf avait fait des révélations lors d'une émission le vendredi précédent, concernant un scandale impliquant des "milliards" et mettant en cause un homme d'affaires et un ministre de la République.