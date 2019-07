Convention tripartite pour le développement d’infrastructures médicales, entre le MSAS, le Ministère de l’économie et le Fonsis.

Pour renforcer le système de santé et améliorer l’accès global des populations aux soins ( construction, réhabilitation et équipement des structures sanitaires de base et de référence), le Fonsis s’engage aux côtés du ministère de la santé et du ministère de l’économie dans la mobilisation des ressources, une signature de convention qui s’est tenue ce jour au ministère de la santé et qui portera essentiellement sur différents projets qui permettront également de réduire les recours vers les pays étrangers dans le cadre des évacuations sanitaires …