Convention de partenariat : Mansour Faye et la Sonaged relèvent le défi de la gestion des déchets

Les autorités municipales de Saint-Louis, mobilisées derrière le maire Amadou Mansour Faye, par ailleurs, ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, et le Directeur Général de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (Sonaged), Mass Thiam et son équipe, ont pu mutualiser leurs efforts, leurs moyens matériels et leurs ressources humaines, pour améliorer la gestion quotidienne du ramassage des ordures ménagères, des déchets solides et plastiques.



Lors de la cérémonie officielle de lancement du projet « Saint-Louis Propre », le Premier Magistrat de la ville s’est réjoui de cette étroite collaboration qui entre dans le cadre de la mise en œuvre d’une convention de partenariat qui a été signée le 12 mars 2023 entre le conseil municipal de Saint-Louis et la Sonaged.



Cette cérémonie s’est déroulée en présence de l’adjoint au maire de Saint-Louis, Alioune Badara Diop, par ailleurs, Directeur Général de l’Office des lacs et des cours d’eau (Olac), du secrétaire municipal, Amadou Bellal Baldé, des autorités municipales, des experts et autres agents de la Sonaged.



Après avoir visité les installations de la Sonaged et autres équipements mis en place par la Sonaged sur la digue route de Ndiolofène, le maire Mansour Faye a longuement insisté sur l’importance de cette dynamique enclenchée par la municipalité et la Sonaged, dans le cadre de la gestion des déchets, « conformément à la vision réaliste du Président Macky Sall, à ses instructions et directives, aux orientation, objectifs et à la mission du ministère de l’urbanisme, du logement et de l’hygiène publique ».



Selon l’édile de la commune de Saint-Louis, « à travers ce partenariat, la municipalité a mis à la disposition de la Sonaged du matériel de nettoiement important pour lui faciliter le travail, un potentiel important en terme de ressources humaines ».



Il a tenu à préciser que les populations de la vieille cité ont commencé à sentir les effets positifs de cette convention, « et nous encourageons également la dynamique de création d’emplois qui accompagne la mise en œuvre de cette convention signée avec la Sonaged pour relever l’ensemble des défis du nettoiement».