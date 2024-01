Contrôle des parrainages : Près de 13 000 signatures à régulariser par la coalition PDF2024

Papa Djibril Fall et la coalition PDF 2024 n’ont pas encore franchi le cap des parrainages après le contrôle de ce mardi. « Ils doivent en effet régulariser quelques 14.000 doublons externes », d’après la commission de contrôle des dossiers et parrainages établie au siège du Conseil constitutionnel. D’après la mandataire de ladite coalition qui n’a pas toutefois donné les chiffres exacts, « c’est plus de 30.000 parrains qui ont été déjà validés ».