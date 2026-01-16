[ Contribution] Un vrai scandale dans la gestion de la billetterie Can Maroc 2025: Fédéraux le temps du mutisme est révolu!


La Fédération sénégalaise de Football (FSF) a une fois de plus montré son visage en gardant un mutisme assourdissant sur la question des billets pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de Football. Alors que les supporters sénégalais sont en ébullition, attendant avec impatience de soutenir les Lions de la Teranga, la FSF semble avoir choisi de se terrer dans un silence coupable.

Il est incompréhensible que la FSF ait pu publier un communiqué de presse pour demander aux supporters d'avoir un comportement exemplaire lors de la demi-finale face à l'Égypte, mais qu'elle ne puisse pas trouver les mots pour s'exprimer sur la gestion catastrophique de la billetterie pour la finale. Est-ce que la FSF a peur de représailles de la part de la CAF ? Est-ce que les dirigeants de la FSF sont-ils trop occupés à se partager les billets pour s'occuper des supporters ?

La situation est d'autant plus scandaleuse que la plateforme officielle de la CAF est fermée, laissant les supporters sénégalais à la merci des vendeurs de billets sur le marché noir. Les médias sénégalais parlent d'un "scandale silencieux" concernant la distribution des tickets au Maroc, soulignant le manque de transparence sur le nombre de places réellement accessibles aux supporters des Lions de la Teranga.

Il est temps que la FSF sorte de son mutisme et prenne ses responsabilités. Les supporters sénégalais ont le droit de savoir ce qui se passe avec les billets. Ils ont le droit de savoir pourquoi la FSF n'a pas fait son travail pour leur permettre de pouvoir aller à la finale. Il est temps que les dirigeants de la FSF prennent des mesures pour résoudre ce problème.

Le silence de la FSF est non seulement honteux, mais il est également coupable. Il risque de jeter le discrédit sur les dirigeants. Il est temps que la FSF agisse et montre qu'elle est capable de gérer cette question de la billetterie avec transparence et honnêteté.

LA FSF DOIT ROMPRE LE SILENCE ET INFORMER LES  SUPPORTERS SÉNÉGALAIS !

Les supporters sénégalais attendent des réponses et des actions, pas des mots vides et des promesses non tenues. Il est temps que la FSF montre qu'elle est à l'écoute des supporters et qu'elle est prête à agir pour défendre les intérêts du football sénégalais.

Mbaye Jacques DIOP
Administrateur Club des Experts Club des Exports Sportifs
