DAROU TANZIL- Inauguration du Centre de formation professionnelle à l’initiative de Mame Bara Mbacké- Guirassy salue « un champion de l'éducation »


DAROU TANZIL- Inauguration du Centre de formation professionnelle à l’initiative de Mame Bara Mbacké- Guirassy salue « un champion de l'éducation »
Touba a abrité , ce samedi 25 juillet 2026, la cérémonie d'inauguration du Centre de formation professionnelle Khidmatoul Khadim, une nouvelle infrastructure éducative portée par Serigne Mame Bara Mbacké, fils de Serigne Moustapha Abdoul Aziz. La cérémonie, tenue à Darou Tanzil, a été présidée par le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, venu accompagné du directeur général de la Formation professionnelle et des services techniques de l'Inspection d'Académie (IA) et de l'Inspection de l'Éducation et de la Formation (IEF). Dans son allocution, le ministre Guirassy a salué en Serigne Mame Bara Mbacké « un champion de l'éducation, un champion de Serigne Touba ». Il a souligné la particularité de cette école dont l'orientation résolument professionnelle répond à une forte demande nationale et locale, portée notamment par les orientations du chef de l'État. M

Selon Serigne Mame Bara Mbacké, l'établissement affiche des résultats scolaires remarquables, avec un taux de réussite de 100 % aussi bien au Brevet de Fin d'Études Moyennes (BFEM) qu'au Certificat de Fin d'Études Élémentaires (CFEE). Un exploit d'autant plus notable que les élèves parviennent à décrocher le BFEM en seulement cinq ans. Par ailleurs, 18 enfants ont reçu leurs attestations prouvant qu'ils ont maîtrisé le Coran dans son intégralité, conformément à la philosophie de l'institut qui combine enseignement religieux et formation professionnelle.

Serigne Mame Bara Mbacké a par ailleurs présenté la structure, les objectifs avant d’annoncer un vaste projet »
« Khidmatoul Khadim est une structure qui a été créée avec l’aval de Serigne Saliou Mbacké. Aujourd’hui, ses structures scolaires ont formé des Sénégalais capables d’enseigner dans les écoles, de soigner dans les hôpitaux, de faire dans le privé et l’ingénierie, et de diriger des prières à la mosquée. Il s’agissait d’essayer de reproduire ce modèle. 18 enfants ont reçu leurs attestations prouvant qu’ils ont maîtrisé le Coran dans son intégralité », a déclaré le fils de Serigne Moustaoha Abdou Aziz, qui a précisé que d’autres filiales de Khidmatoul Khadim existent dans d’autres localités du Sénégal. Le centre de formation offrira des formations diversifiées dans les domaines de la santé, de l’informatique, de la menuiserie, de l’électricité, de l’agriculture, etc).
Autres articles
Dimanche 26 Juillet 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Sécurité routière / 850 morts par an: « Nous assistons à une tragédie silencieuse qui, chaque jour, endeuille des familles et freine le développement » (Atoumane SY, DG ANASER)

Sécurité routière / 850 morts par an: « Nous assistons à une tragédie silencieuse qui, chaque jour, endeuille des familles et freine le développement » (Atoumane SY, DG ANASER) - 26/07/2026

Sécurité routière / 850 morts par an: Le lourd bilan du Sénégal devant l’ONU

Sécurité routière / 850 morts par an: Le lourd bilan du Sénégal devant l’ONU - 26/07/2026

Crise politique, institutionnelle, économique et sociale : Pourquoi la presse est indispensable au redressement du Sénégal

Crise politique, institutionnelle, économique et sociale : Pourquoi la presse est indispensable au redressement du Sénégal - 26/07/2026

Ville de Thiès / Investi par les femmes de 2AP Siggi Jotna, Abdoulaye Dièye déclare :

Ville de Thiès / Investi par les femmes de 2AP Siggi Jotna, Abdoulaye Dièye déclare : "Je ferai de Thiès une ville industrielle pour créer plus de 20.000 emplois". - 26/07/2026

L’Iran accuse l’Ukraine d’avoir attaqué un de ses navires en mer Caspienne: “Un acte hostile et criminel”

L’Iran accuse l’Ukraine d’avoir attaqué un de ses navires en mer Caspienne: “Un acte hostile et criminel” - 26/07/2026

Le fils de Jair Bolsonaro officiellement candidat à la présidentielle brésilienne

Le fils de Jair Bolsonaro officiellement candidat à la présidentielle brésilienne - 26/07/2026

Palabre de recherche à l’ESEA : Les défis du financement et l’employabilité des jeunes au cœur des échanges

Palabre de recherche à l’ESEA : Les défis du financement et l’employabilité des jeunes au cœur des échanges - 26/07/2026

Arrêt du train depuis le 23 juillet à Thiès : le ministre des transports reçu nuitamment par les ex-temporaires

Arrêt du train depuis le 23 juillet à Thiès : le ministre des transports reçu nuitamment par les ex-temporaires - 26/07/2026

CBAO contre Bocar Samba Dieye : Énième appel au secours d’un opérateur économique de 90 ans, au nouveau gouvernement

CBAO contre Bocar Samba Dieye : Énième appel au secours d’un opérateur économique de 90 ans, au nouveau gouvernement - 26/07/2026

Dr Abdourahmane Diouf : « L’ADN de KIIRAAY, c’est la paix et la stabilité »

Dr Abdourahmane Diouf : « L’ADN de KIIRAAY, c’est la paix et la stabilité » - 25/07/2026

Bassirou Diomaye Faye et le projet de transformation économique porté par KIIRAAY : « La moisson ne se décrète pas, elle se cultive »

Bassirou Diomaye Faye et le projet de transformation économique porté par KIIRAAY : « La moisson ne se décrète pas, elle se cultive » - 25/07/2026

Forum communal de Khombole- Ousmane Sonko raille ses adversaires:

Forum communal de Khombole- Ousmane Sonko raille ses adversaires: " Mane sakh Damaa yakamti élection, thilaniouy xam né ndékété teuyé wouniou dara". - 25/07/2026

Nouveau Parti de Diomaye: 437 organisations ont rallié la nouvelle formation politique présidentielle

Nouveau Parti de Diomaye: 437 organisations ont rallié la nouvelle formation politique présidentielle - 25/07/2026

Mali: après la déroute de l'armée malienne face aux jihadistes du Jnim, Kouakourou s'est vidé de ses habitants

Mali: après la déroute de l'armée malienne face aux jihadistes du Jnim, Kouakourou s'est vidé de ses habitants - 25/07/2026

“Ennemis du peuple”: Trump charge les journalistes pour son retour au gala de la presse

“Ennemis du peuple”: Trump charge les journalistes pour son retour au gala de la presse - 25/07/2026

Yankhoba Diémé annonce une hémorragie au sein de PASTEF: « Il ne reste plus rien de ce Parti… sur les 46 coordinations de JPS, les 35 ont été reçus hier au Palais »

Yankhoba Diémé annonce une hémorragie au sein de PASTEF: « Il ne reste plus rien de ce Parti… sur les 46 coordinations de JPS, les 35 ont été reçus hier au Palais » - 25/07/2026

Lancement du parti présidentiel : Serigne Gueye Diop loue la « dignité » et le « courage » du chef de l’État

Lancement du parti présidentiel : Serigne Gueye Diop loue la « dignité » et le « courage » du chef de l’État - 25/07/2026

Réparation du scanner de l'hôpital régional de Kolda : Le nouveau DG de la LONASE, Abdourahmane Baldé (Doura) remet un chèque de 20 millions...

Réparation du scanner de l'hôpital régional de Kolda : Le nouveau DG de la LONASE, Abdourahmane Baldé (Doura) remet un chèque de 20 millions... - 25/07/2026

Touba : un maître coranique condamné après avoir enchaîné sept talibés et imposé la mendicité

Touba : un maître coranique condamné après avoir enchaîné sept talibés et imposé la mendicité - 25/07/2026

Sandiara : pour payer les ordonnances de son épouse, il vole un sac de lait de 25 kg

Sandiara : pour payer les ordonnances de son épouse, il vole un sac de lait de 25 kg - 25/07/2026

Pikine-Guédiawaye : O.Maïga jugé pour des agressions sexuelles présumées sur une adolescente vulnérable…dix ans de réclusion requis

Pikine-Guédiawaye : O.Maïga jugé pour des agressions sexuelles présumées sur une adolescente vulnérable…dix ans de réclusion requis - 25/07/2026

TOUBA- Adhésion à « Diomaye- Président »/ Matar Diop bénéficie du soutien de ses responsables

TOUBA- Adhésion à « Diomaye- Président »/ Matar Diop bénéficie du soutien de ses responsables - 25/07/2026

TOUBA/ « Aadiya » de 282 millions pour la rénovation de la Mosquée remise au khalife par « Wakeur Serigne Abdou Khadre Mbacké »

TOUBA/ « Aadiya » de 282 millions pour la rénovation de la Mosquée remise au khalife par « Wakeur Serigne Abdou Khadre Mbacké » - 24/07/2026

Vente de cartes dans région de Thiès : Deux arrêtés préfectoraux interdisent en un même week-end des activités de PASTEF

Vente de cartes dans région de Thiès : Deux arrêtés préfectoraux interdisent en un même week-end des activités de PASTEF - 24/07/2026

TOUBA- Hizbut-Tarquiyah célèbre son cinquantenaire / Entre bilan d’étape, ambitions et constats amères sur la fantaisie dans la déclamation des xasaïds.

TOUBA- Hizbut-Tarquiyah célèbre son cinquantenaire / Entre bilan d’étape, ambitions et constats amères sur la fantaisie dans la déclamation des xasaïds. - 24/07/2026

Assemblée nationale : Le Bureau déclare recevables plusieurs propositions de loi et commissions d’enquête parlementaire

Assemblée nationale : Le Bureau déclare recevables plusieurs propositions de loi et commissions d’enquête parlementaire - 24/07/2026

Recomposition politique : Cheikh Ahmed Tidiane Thiam et le Mouvement « Sénégal Moniou Niorr » rejoignent la dynamique présidentielle

Recomposition politique : Cheikh Ahmed Tidiane Thiam et le Mouvement « Sénégal Moniou Niorr » rejoignent la dynamique présidentielle - 24/07/2026

La ministre des Pêches Amy Mara Dièye appelle à la mobilisation pour le lancement du parti du Président Diomaye Faye

La ministre des Pêches Amy Mara Dièye appelle à la mobilisation pour le lancement du parti du Président Diomaye Faye - 24/07/2026

Recouvrement des avoirs criminels / Cautionnements, saisies, confiscations : Ce que révèle le bilan 2025 de l’ONRAC

Recouvrement des avoirs criminels / Cautionnements, saisies, confiscations : Ce que révèle le bilan 2025 de l’ONRAC - 24/07/2026

Richard-Toll : un sergent-chef des Eaux et Forêts déféré après la plainte de la mère d’une adolescente de 16 ans pour viols répétitifs, pédophilie et détournement de mineure

Richard-Toll : un sergent-chef des Eaux et Forêts déféré après la plainte de la mère d’une adolescente de 16 ans pour viols répétitifs, pédophilie et détournement de mineure - 24/07/2026

RSS Syndication