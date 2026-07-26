DAROU TANZIL- Inauguration du Centre de formation professionnelle à l’initiative de Mame Bara Mbacké- Guirassy salue « un champion de l'éducation »

Touba a abrité , ce samedi 25 juillet 2026, la cérémonie d'inauguration du Centre de formation professionnelle Khidmatoul Khadim, une nouvelle infrastructure éducative portée par Serigne Mame Bara Mbacké, fils de Serigne Moustapha Abdoul Aziz. La cérémonie, tenue à Darou Tanzil, a été présidée par le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, venu accompagné du directeur général de la Formation professionnelle et des services techniques de l'Inspection d'Académie (IA) et de l'Inspection de l'Éducation et de la Formation (IEF). Dans son allocution, le ministre Guirassy a salué en Serigne Mame Bara Mbacké « un champion de l'éducation, un champion de Serigne Touba ». Il a souligné la particularité de cette école dont l'orientation résolument professionnelle répond à une forte demande nationale et locale, portée notamment par les orientations du chef de l'État. M



Selon Serigne Mame Bara Mbacké, l'établissement affiche des résultats scolaires remarquables, avec un taux de réussite de 100 % aussi bien au Brevet de Fin d'Études Moyennes (BFEM) qu'au Certificat de Fin d'Études Élémentaires (CFEE). Un exploit d'autant plus notable que les élèves parviennent à décrocher le BFEM en seulement cinq ans. Par ailleurs, 18 enfants ont reçu leurs attestations prouvant qu'ils ont maîtrisé le Coran dans son intégralité, conformément à la philosophie de l'institut qui combine enseignement religieux et formation professionnelle.



Serigne Mame Bara Mbacké a par ailleurs présenté la structure, les objectifs avant d’annoncer un vaste projet »

« Khidmatoul Khadim est une structure qui a été créée avec l’aval de Serigne Saliou Mbacké. Aujourd’hui, ses structures scolaires ont formé des Sénégalais capables d’enseigner dans les écoles, de soigner dans les hôpitaux, de faire dans le privé et l’ingénierie, et de diriger des prières à la mosquée. Il s’agissait d’essayer de reproduire ce modèle. 18 enfants ont reçu leurs attestations prouvant qu’ils ont maîtrisé le Coran dans son intégralité », a déclaré le fils de Serigne Moustaoha Abdou Aziz, qui a précisé que d’autres filiales de Khidmatoul Khadim existent dans d’autres localités du Sénégal. Le centre de formation offrira des formations diversifiées dans les domaines de la santé, de l’informatique, de la menuiserie, de l’électricité, de l’agriculture, etc).