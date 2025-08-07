Contrat de concession de Dakarnave : Les travailleurs réclament leur place dans les négociations

Le collège des délégués du personnel de Dakarnave a tenu un point de presse ce mercredi pour exprimer ses inquiétudes et exiger une plus grande implication des travailleurs dans le processus de concession des chantiers navals.



Face aux difficultés persistantes, les délégués estiment que leur participation et leur consultation sont cruciales pour l'avenir de l'entreprise.



Une implication jugée insuffisante

Le collège des délégués a soulevé plusieurs obstacles qui compromettent, selon eux, le dialogue social. Ils déplorent notamment la "faible implication des travailleurs" dans l'élaboration du cahier des charges et l'absence de leurs représentants au sein du comité technique.



Parmi les préoccupations majeures des travailleurs figurent :



La participation des travailleurs au capital de l'entreprise.

La prise en charge intégrale d'un projet d'accord collectif d'établissement.

Des revendications précises

Les travailleurs ont formulé des demandes claires :



La mise en place d'un cadre de concertation élargi aux représentants du personnel.

L'attribution d'une part du capital de l'entreprise à hauteur de 10 % pour les travailleurs.

L'instauration d'une indemnité de logement.

Un pourcentage de 10 % sur le ticket d'entrée (droit d'entrée) de la concession.

Les travailleurs manifestent leur scepticisme quant au devenir des chantiers navals et à leur propre avenir s'ils ne sont pas entendus.