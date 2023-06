Contexte de manifestation : L’initiative Au Nom de la République et de la Démocratie favorable au dialogue pour un consensus fort.

L’organisation adresse toutefois ses vives félicitations au Président de la République et à l’ensemble des participants au Dialogue National, les forces sociales et démocratiques et en particulier les forces politiques (majorité, opposition, non alignés) représentatives de la classe politique dans tous ces courants. L’organisation adresse toutefois ses vives félicitations au Président de la République et à l’ensemble des participants au Dialogue National, les forces sociales et démocratiques et en particulier les forces politiques (majorité, opposition, non alignés) représentatives de la classe politique dans tous ces courants.

L'onde de choc des événements qui ont suivi le verdict du procès opposant Adji Sarr à Ousmane Sonko continuent de se propager.Dans un communiqué du 7 juin reçu et lu à Dakaractu, l'initiative au nom de la République et de la démocratie croit que dans un tel contexte, il est mal venu que des groupes politiques se démarquent de la voie des moyens de la démocratie et de la République pour emprunter celle de la violence organisée dans l’espace public au point d’entraîner des dégâts sociaux et économiques incommensurables, mais aussi et surtout des pertes en vies humaines inacceptables.« C’est le lieu, pour notre Initiative Au Nom de la République et de la Démocratie, de présenter nos condoléances émues aux familles des victimes et à l’ensemble du peuple sénégalais. Nous condamnons fermement ces actes irresponsables qui n’ont même pas épargné l’Université et l’école sénégalaises, révélant une volonté manifeste d’exalter la haine contre la raison et l’humanisme. Nous appelons à la raison, au calme et à la retenue en exhortant les franges radicalisées de l’opposition à renoncer définitivement à la stratégie du chaos, à la violence, au désordre et à rejoindre le processus du Dialogue National aux côtés des forces vives de la Nation », a fait savoir le Comité National d’Initiative.Selon l’organisation, la voie du dialogue est le seul espace approprié d’échanges et de propositions qui préservent la Nation des divisions stériles et surtout des menaces extrémistes des forces occultes soucieuses de mettre la main sur nos ressources pour certaines, et d’imposer leur modèle de gouvernance pour d’autres. Il appelle tous les segments de l’opinion nationale, spécialement les guides religieux, les syndicats de travailleurs, le patronat, la presse et les intellectuels de tous bords, à promouvoir et à amplifier l’esprit de dialogue autour de l’essentiel, c’est-à-dire l’unité nationale, le renforcement de la République et la vitalité de notre modèle démocratique.« Notre initiative "Au Nom de la République et de la Démocratie " rappelle sans cesse la nécessité de bâtir un consensus fort autour des quatre principes qui fondent le vivre-ensemble dans la paix sociale et la stabilité politique notamment le respect de l’intégrité des institutions de la République, le respect de l’État de droit qui postule l’égalité de tous les citoyens devant la loi, le respect des règles démocratiques contre toutes formes de violence et la poursuite du dialogue politique qui s’inspire des traditions de diisó de notre peuple et représente un mécanisme pertinent de régulation démocratique », a écrit le Comité National d’Initiative. L’organisation de rappeler qu'à toutes étapes décisives de la vie politique et sociale du Sénégal, c'est par les vertus du dialogue politique que des crises autrement plus aiguës ont été surmontées, mais au-delà, des avancées encore plus significatives ont été realisées dans l'approfondissement et la consolidation du modèle démocratique sénégalais.Au préalable, l'initiative au nom de la République et de la démocratie se félicite du franc succès de la cérémonie de lancement officiel le 31 mai 2023 par le Chef de l'État du Dialogue national qui a enregistré la participation de toutes les forces vives de la nation sénégalaise. Ce bel élan de concertation et de dialogue inscrit dans les vieilles traditions de la nation ouvre incontestablement un espace démocratique propice à des débats de fond sur l’ensemble des questions qui préoccupent notre peuple.« Ouvert, inclusif, participatif et sans tabou, ce dialogue, coordonné par le Président Moustapha Niasse, regroupe toutes les forces vives de la Nation attachées à l’idéal républicain et démocratique. Notre initiative "Au Nom de la République et de la Démocratie " salue cet exercice salutaire qui apporte un souffle nouveau au système démocratique et nous assure d’une gestion pacifiée de nos différends », a précisé le Comité National d’Initiative.