Contentieux avec la douane : Idrissa NASSA, PDG du groupe Coris Bank attendu dans les prochaines heures à Dakar

Selon des informations de DakarActu, le Président-directeur général du groupe Coris Bank International est attendu à Dakar dans les prochaines heures. Un fait qui devrait avoir un rapport avec la libération sur convocation dont le directeur de Coris Bank International Sénégal, Ibrahima Mar Fall, a bénéficié aujourd'hui. Des solutions seraient-elles en vue entre le groupe Coris Bank, la Douane et l’État du Sénégal ? Il faut rappeler que dans cette affaire impliquant Khadim Bâ, DG de Locafrique, Ibrahima Mar Fall et la douane sénégalaise, c’est le pool financier judiciaire qui a écouté les prévenus. Khadim Bâ a été placé sous mandat de dépôt et Ibrahima Mar Fall, libéré sur convocation.