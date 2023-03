Contentieux avec la Banque Atlantique : Ces deux nouvelles décisions judiciaires qui ne rendent pas la vie d’Aly « Roze »

Le feuilleton judiciaire opposant l’opérateur économique Aly Roze à la Banque Atlantique connaît une nouvelle tournure. En effet, après avoir été débouté en décembre 2021 suite à une longue attente de huit mois qui a même vu la traduction de certains magistrats en conseil de discipline pour violation des règles d’éthique et l’affectation d’autres de la Cour d’Appel, nous revoilà en face d’une « suite judiciaire » qui enregistre la prise de nouvelles décisions par les juridictions que sont la cour d’Appel de Thiès et la Cour suprême.

La saisine de l’homme d’affaires a été déclarée sans objet par l’une et de l’autre côté la Cour suprême par un rabat d’arrêt, annule la décision.



En effet, le 14 mars, la Cour suprême, en chambres réunies, a annulé sa décision par un rabat d'arrêt. Des décisions judiciaires qui laissent les interrogations autour de cette affaire, « se légitimer » de plus belle.

Le 5 janvier 2022, les deux parties s'étaient retrouvées devant la Chambre civile et commerciale de la Cour suprême. Elle avait été saisie par Aly Roze afin que la Cour d'appel de Kaolack soit dessaisie au profit de celle de Thiès.



Il faut rappeler que le juge du tribunal des référés de céans avait, dans son ordonnance n°3 en date du 8 janvier 2013, condamné la banque à payer la somme de 150 millions à Aly Roze. D’ailleurs, le juge avait aussi rétabli le crédit de 400 millions qu’elle lui avait accordé. Par la suite, la banque avait fait une demande de rétraction dont elle avait été déboutée pour absence de circonstances nouvelles par ordonnance n°26 du 19 mars 2013. Une décision infirmée par la Cour d’appel qui a, dans son arrêt n°39, rejeté les demandes d’Aly Roze comme étant non-fondées. Mais celle-ci a été cassée par la Cour suprême qui a renvoyé les parties devant la Cour d’appel de Dakar qui a rendu l’arrêt du 18 mai 2017. Celui-ci a également été cassé, sans renvoi, cette fois-ci, par l’application des dispositions de l’article 53 de la loi organique sur la juridiction suprême.



Sur le cas des magistrats au niveau de la Cour d’appel de Kaolack qui avaient été traduits en conseil de discipline, Aly Roze avait adressé une requête au Premier président de la Cour d'appel pour demander la récusation de quatre juges qui étaient, jusque-là, chargés de son dossier en évoquant les articles 222 à 239 du Code de procédure civile et l'article 654 du Code de procédure pénale. Il faut même, comme le relate Le Quotidien dans sa parution de ce lundi qui évoque ce feuilleton judiciaire, préciser que la Cour d’appel de Kaolack avait jugé «incompréhensible qu'on alloue trois milliards de F Cfa à une personne qui ne peut donner à la Banque Atlantique une garantie pour un prêt de 400 millions de F Cfa. » Cette situation, comme nous l’avons souligné plus haut dans le texte, a provoqué un climat délétère dans l’institution judiciaire de Kaolack secouée par cette affaire.



D’ailleurs, en cette période, l'Union des magistrats sénégalais avait été alertée par les plaignants, poussant même le juge Kane à annoncer sa démission de l'Ums. Une mission de l'Inspection générale des affaires judiciaires finira par blanchir le juge Ousmane Kane après avoir découvert que « les allégations avancées sur sa personne étaient infondées ».