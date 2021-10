Contentieux avec l'Ambassade des USA au Sénégal : la Cour Fédérale américaine donne raison à la SAGAM

Suite à une longue période de contentieux qui a suivi l’appel d’offres lancé le 19 avril 2019 pour le renouvellement du contrat de sécurité de l’ambassade américaine, le Département d’État des États-Unis d’Amérique, a envoyé à la Direction générale de la SAGAM, une notification de l’adjudication du contrat de sécurité de l’Ambassade des États-Unis au Sénégal, pour une période de cinq ans. Voilà donc qui met fin à un contentieux judiciaire, et qui permet aussi à la société de sécurité, après 36 années de bons et loyaux services, de continuer à assurer la sécurité de l’Ambassade des États-Unis au Sénégal.

La direction générale se réjouit de cette confiance renouvelée et « salue le professionnalisme et le dévouement des employés, qui ne se sont pas laissés distraire ni décourager dans l’accomplissement de leur mission de protection auprès de l’Ambassade américaine », lit-on dans le communiqué parvenu à Dakaractu.

Pour rappel, entre juin et juillet 2021, la SAGAM avait saisi la Cour Fédérale des États-Unis, eu égard aux anomalies qui ont émaillé le processus de l’appel d’offres. Ainsi, la Cour Fédérale des États-Unis a enjoint le Département d’État américain de rétablir la SAGAM dans ses droits en lui attribuant le marché. De ce fait, la cour a disqualifié leur concurrent, l’entreprise américaine Torres, et demande le remboursement à la SAGAM des frais engendrés par cette procédure. Alors que la procédure judiciaire initiée suivait son cours, des allégations circulant dans la presse nationale et internationale, faisaient état de la perte par la SAGAM International du contrat de sécurité de l’Ambassade des États-Unis au Sénégal. À cette époque, la société n’avait pas souhaité réagir à ces allégations, eu égard à l’action judiciaire qui était en cours...