Construction du sanctuaire Marial de Popenguine : « C’est un projet gigantesque qui vient à son heure pour toute la communauté chrétienne »

Inscrit dans le programme présidentiel de réhabilitation des sites religieux, le projet de construction du nouveau sanctuaire marial de Popenguine vient combler le besoin de la communauté chrétienne qui célèbre Marie chaque année. Cette cité religieuse abrite donc ce gigantesque projet salué par toute une communauté. En tant que fidèle et membre du gouvernement, la ministre de la microfinance et de l’économie sociale et solidaire, Mme Victorine Ndeye, a magnifié cette vision que porte le président de la République qui leur octroie ce joyau d’un montant de plus de 2 milliards de francs CFA. Victorine Ndeye était présente ce samedi lors de la visite du président Macky Sall, dans ce chantier qui avance à grands pas.