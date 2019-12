Conseil municipal de Touba / Traitements de faveur pour des adjoints au maire fantômes... La colère de Serigne Sidi Cheikhouna.

Malgré l'appel lancé par Ibrahima Sall, adjoint au sous-préfet de Ndame, à tempérer les ardeurs pour éviter que les remarques faites à propos de l'absentéisme de certains conseillers municipaux "de luxe" ne soit source de polémiques, Serigne Sidi Mbacké Cheikhouna ne s'est pas empêché de revenir à la charge pour cracher ses vérités.



Conseiller municipal lui-même, le Mbacké-Mbacké confiera, avec verve, que certains de ses collègues n'ont plus posé leurs pieds dans l'enceinte du bâtiment commun depuis leur installation au poste. Et pourtant, dit-il, beaucoup d'entre eux n'hésitent pas à passer récupérer leurs avantages les fins de mois, surtout pour ce qui concerne les adjoints au maire qui sont, selon lui, choyés. " Ils reçoivent chacun 80 000 francs et 115 litres de carburant".



Une petite enquête permet à Dakaractu, toutefois, de savoir que 1 ou 2 d'entre ses adjoints au maire absentéistes n'ont jamais récupéré leurs avantages.



D'autres considérés comme des conseillers municipaux de luxe (homme d'affaires, leaders politiques) jouent aussi aux fantômes. Serigne Khadim Mbacké Ibn Serigne Abdou Fatah les citera sans hésiter et souhaitera que des sanctions notoires soient prises à leur encontre. Il préconise ces mêmes sanctions à l'encontre de ses parents Mbacké-Mbacké " qui oublient qu'ils ont été invités à travailler " pour leur ancêtre.



Serigne Sidi Abdou Mbacké a, lui, été plébiscité et signalé comme un conseiller municipal modèle, assidu et conséquent.