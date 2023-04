Conseil d’administration de l’UAMD : Youga Sow (SOCOCIM) et Souleymane Ndoye (SENEGUINDIA) élus

Ce jeudi 6 avril 2023, dans la salle de réunion du rectorat, s'est tenu le premier Conseil d'administration de l'Université Amadou Makhtar Mbow (UAM). À l'issue de la session, tous les membres ont voté par acclamation pour M. Youga Sow, président-directeur général (PDG) de Sococim Industries, qui a été élu président du Conseil d'administration (PCA) pour un mandat de trois (3) ans. Cette réunion s’est tenue sous la supervision du Directeur général de l’Enseignement supérieur, le Professeur Amadou Abdoul Sow.

L'Université Amadou Makhtar Mbow de Diamniadio a tenu son premier Conseil d'administration le jeudi 6 avril 2023, conformément aux textes en vigueur dans les universités sénégalaises. Au cours de cette réunion, le Conseil a pris la décision unanime d’élire Youga Sow en tant que président. Youga Sow, qui occupe actuellement le poste de Président Directeur Général de Sococim Industries, devient ainsi le PCA officiel de l'université.

En outre, le Directeur Délégué de Seneguindia Mbane, Monsieur Souleymane Ndoye, a été élu vice-président par les membres du Conseil d'administration. Quant à Monsieur Antoine Ngom, Président de l'Organisation des Professionnels des TIC du Sénégal (OPTIC), est la troisième personnalité issue du monde socioprofessionnel du Conseil d'administration de l'UAM.

Il convient de rappeler que ces trois chefs d'entreprise représentent le secteur socioprofessionnel, conformément aux nouveaux textes régissant le fonctionnement et l’organisation des universités publiques sénégalaises.

En effet, la gouvernance universitaire a connu un changement de paradigme important suite aux recommandations de la Concertation nationale sur l'Avenir de l'Enseignement supérieur (CNAES) et aux décisions prises lors du Conseil présidentiel sur l'Enseignement supérieur et la Recherche le 14 août 2013. Ce changement a conduit à l'adoption de la loi n°2015-26 du 28 décembre 2015, qui a établi de nouveaux organes de gouvernance pour les universités publiques. Ainsi, un Conseil d'administration ouvert au monde socio-économique, un Conseil académique chargé des questions pédagogiques et un Recteur nommé suite à un appel à candidatures ont été mis en place pour diriger les universités.