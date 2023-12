Congrès extraordinaire de l’Apr: Le SEN se félicite de la réussite de l'événement et salue le leadership du Président Macky Sall

" Le Secrétariat Exécutif National (SEN) de l’Alliance Pour la République (APR) se réjouit du succès du Congrès extraordinaire de l’Alliance Pour la République, tenu le 21 décembre 2023

dans les locaux du King FAHD, dans une ferveur militante exceptionnelle sous la présidence de Son Excellence Monsieur Macky SALL pour procéder, conformément aux statuts et à l'unanimité des organismes du Parti, à l’investiture de son candidat à l’élection présidentielle du 25 février 2024, le camarade Amadou BA", a d'emblée indiqué le SEN dans un communiqué rendu public.



Poursuivant, le Secrétariat Exécutif National de l'Apr d'ajouter " Le SEN félicite vivement le comité d’organisation pour la réussite de la manifestation, les délégués venus des 46 départements et de la diaspora, de même que les militants et sympathisants pour leur forte mobilisation, les Leaders de la Coalition, sans oublier le pôle parrainage pour le travail accompli et l’engouement suscité autour du camarade Amadou BA qui est sans conteste le candidat de la paix, de la stabilité et de la préservation de la République, entre autres impératifs de premier ordre pour relever le défi de l’émergence et de la prospérité partagée".



Avant de saluer le leadership du Président Macky Sall. " Le Secrétariat Exécutif National réitère ses chaleureuses félicitations au Président Macky SALL pour la conduite des travaux en présence des leaders de la grande coalition de la majorité. Le SEN s’honore également du leadership du Président Macky SALL pour les victoires politiques, économiques et sociales retentissantes enregistrées et de son bilan qui a transformé le Sénégal des profondeurs, des villages et des villes et qui a inscrit l’Alliance Pour la République, en quinze année d’existence, au Panthéon de l’histoire politique du Sénégal".



Et de conclure. " Dès lors, afin de poursuivre la trajectoire d’émergence de notre pays, le SEN appelle tous nos compatriotes épris de paix, tous les responsables, militants et sympathisants du Parti, ceux de Benno Bokk Yaakaar, et de la Grande Coalition de de la Majorité présidentielle à faire bloc autour du candidat Amadou BA et à maintenir le cap, dans l’unité et la solidarité agissante, pour une grande victoire au soir du 25 février 2024. Enfin, après la mise en place du Directoire de campagne le SEN exhorte les militants et responsables du Parti à intensifier le travail à la base et auprès des populations en vue d’une forte mobilisation au Congrès d’investiture du candidat de Benno Bokk Yaakaar et de la Grande Coalition de la Majorité Présidentielle prévu dans la première quinzaine du mois de janvier 2024".