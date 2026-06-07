Congrès du Pastef: Réaction de Jean Michel Séne DG ASER, " Kou meune na défff "

Réaction du directeur Général de l'Aser, Jean Michel Séne DG ASER, lors du congrés du Pastef : " Kou meune na défff
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