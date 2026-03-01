Conflit au Moyen-Orient: le pétrole flambe de 13% à plus de 80 dollars le baril


Conflit au Moyen-Orient: le pétrole flambe de 13% à plus de 80 dollars le baril
Les prix du pétrole ont flambé de 13% lundi à l'ouverture des marchés, le conflit engagé par des frappes américaines et israéliennes contre l'Iran et ses répercussions au Moyen-Orient faisant redouter de graves perturbations de l'offre de brut.

Vers 23H15 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord s'envolait de 9,90% à 80,16 dollars, après avoir ouvert en hausse de 13%. Le baril de West Texas Intermediate (WTI) s'envolait lui de 8,25% à 72,55 dollars.

Cela représente un bond important du cours du Brent, la référence internationale de l'or noir, qui avait pourtant progressivement intégré une prime de risque géopolitique pour s'afficher à plus de 72 dollars vendredi, loin des 61 dollars du début d'année.

Avec l'embrasement régional, le transport maritime via le détroit d'Ormuz, par où transite quelque 20% de la consommation mondiale de pétrole, est compromis.

"Le facteur le plus pertinent pour le marché pétrolier est la quantité de pétrole produite dans la région et la situation détroit d'Ormuz, par lequel transitent quotidiennement environ 21 millions de barils de pétrole brut et de produits pétroliers", insiste Giovanni Staunovo, de UBS.

Le détroit n'est pas totalement fermé (quelques navires chinois et iraniens y seraient passés, selon Kpler) mais le trafic y est désormais quasi-impossible.

Après l'attaque de deux navires dimanche au large des Emirats arabes unis et d'Oman dans le détroit d'Ormuz, le secrétaire général de l'Organisation maritime internationale (OMI), Arsenio Dominguez, a appelé les compagnies maritimes à "éviter" la région.

Le prix des assurances devient prohibitif dans ce contexte, et les principales compagnies maritimes ont confirmé y suspendre le passage de leur flotte.

Certes, des "infrastructures alternatives au Moyen-Orient peuvent être utilisées pour contourner les flux transitant par le détroit, mais l'impact net demeure une perte effective de 8 à 10 millions de barils d'offre de pétrole brut", affirme Jorge Leon, analyste chez Rystad Energy, dans une note la veille.

En théorie, les pays importateurs de pétrole disposent de réserves, les membres de l'OCDE devant maintenir 90 jours de stocks de pétrole, mais des cours à plus de 100 dollars ne sont pas exclus.

Réagissant à la guerre en Iran, l'Arabie saoudite, la Russie et six autres membres de l'Opep+ ont augmenté dimanche leurs quotas de production de pétrole de 206.000 barils par jour pour le mois d'avril, un volume supérieur aux anticipations.

"Même sans arrêt total de la production, la hausse des primes liées au conflit, les modifications d'itinéraires et la réévaluation des assurances peuvent maintenir les coûts du pétrole brut et du fret à un niveau élevé", observe cependant Charu Chanana, de Saxo Markets.

"L'ensemble de la région du Golfe étant touchée, la dissipation de cette prime de risque géopolitique pourrait prendre du temps, compte tenu notamment du rôle central de la région dans l'approvisionnement énergétique mondial", insiste-t-elle.

D'autant que "l'Iran a également tout intérêt à utiliser les marchés de l'énergie pour exercer une pression économique", ajoute Mme Chanana.

"Le talon d'Achille du (président américain Donald) Trump, ce sont les prix élevés du pétrole", confirme Michelle Brouhard, analyste chez Kpler.
Autres articles
Dimanche 1 Mars 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Le Guide Suprême de l’Iran tué : Trump fait le point et revendique une « victoire historique »

Le Guide Suprême de l’Iran tué : Trump fait le point et revendique une « victoire historique » - 01/03/2026

Iran: le détroit d'Ormuz, artère du commerce maritime mondial, paralysé

Iran: le détroit d'Ormuz, artère du commerce maritime mondial, paralysé - 01/03/2026

Frappes en Iran: le cours de l'or, valeur refuge, grimpe de 2%

Frappes en Iran: le cours de l'or, valeur refuge, grimpe de 2% - 01/03/2026

Ce que l'on sait du bombardement présumé sur une école en Iran

Ce que l'on sait du bombardement présumé sur une école en Iran - 01/03/2026

Le Guide Suprême de l’Iran tué : Trump fait le point et revendique une « victoire historique »

Le Guide Suprême de l’Iran tué : Trump fait le point et revendique une « victoire historique » - 01/03/2026

Actions sociales et citoyenneté : And Setal Jummah Yi renforce la cohésion dans les quartiers et les mosquées

Actions sociales et citoyenneté : And Setal Jummah Yi renforce la cohésion dans les quartiers et les mosquées - 01/03/2026

Vol spectaculaire dans une boutique à Thiès : Un individu dérobe une forte somme d'argent en plein jour

Vol spectaculaire dans une boutique à Thiès : Un individu dérobe une forte somme d'argent en plein jour - 01/03/2026

Nigeria : des chiites pro-iraniens manifestent après la mort du guide suprême

Nigeria : des chiites pro-iraniens manifestent après la mort du guide suprême - 01/03/2026

Texas : Ndiaga Diagne, le tireur présumé, avait exprimé des opinions favorables au régime iranien

Texas : Ndiaga Diagne, le tireur présumé, avait exprimé des opinions favorables au régime iranien - 01/03/2026

Trump dit prévoir une opération de

Trump dit prévoir une opération de "quatre semaines ou moins" contre l'Iran - 01/03/2026

Les frappes iraniennes sur des lieux emblématiques secouent les résidents de Dubaï

Les frappes iraniennes sur des lieux emblématiques secouent les résidents de Dubaï - 01/03/2026

Iran: plusieurs médias affirment que des frappes ont visé un hôpital à Téhéran

Iran: plusieurs médias affirment que des frappes ont visé un hôpital à Téhéran - 01/03/2026

Sonko et le PASTEF à la conquête de Matam: « Notre razzia ne doit laisser aucune localité »

Sonko et le PASTEF à la conquête de Matam: « Notre razzia ne doit laisser aucune localité » - 01/03/2026

Riposte iranienne, premières victimes américaines : les principaux développements

Riposte iranienne, premières victimes américaines : les principaux développements - 01/03/2026

Ormuz:

Ormuz: "Eviter de transiter dans la région", préconise l'Organisation maritime internationale - 01/03/2026

Fusillade à Austin : le Sénégalais Ndiaga Diagne identifié comme le tireur présumé, la piste terroriste examinée

Fusillade à Austin : le Sénégalais Ndiaga Diagne identifié comme le tireur présumé, la piste terroriste examinée - 01/03/2026

Trafic de drogue : saisie de chanvre indien et de haschich sur deux individus par la BRS de Ziguinchor

Trafic de drogue : saisie de chanvre indien et de haschich sur deux individus par la BRS de Ziguinchor - 01/03/2026

KOLDA : Le slam et la poésie pour lutter contre les violences basées sur le genre et les mutilations génitales…

KOLDA : Le slam et la poésie pour lutter contre les violences basées sur le genre et les mutilations génitales… - 01/03/2026

TOUBA- Plus de 80 millions FCFA mobilisés par Touba Ca Kanam pour 3000 familles démunies

TOUBA- Plus de 80 millions FCFA mobilisés par Touba Ca Kanam pour 3000 familles démunies - 01/03/2026

Grand Prix SENICO : El Malick Ndiaye met en lumière les champions du Coran et leurs gains colossaux

Grand Prix SENICO : El Malick Ndiaye met en lumière les champions du Coran et leurs gains colossaux - 01/03/2026

Grand Prix SENICO-Cérémonie de remise des prix : El Hadji Mansour Mbaye magnifie une édition dédiée à Mame Abdoul Aziz Sy (RTA)

Grand Prix SENICO-Cérémonie de remise des prix : El Hadji Mansour Mbaye magnifie une édition dédiée à Mame Abdoul Aziz Sy (RTA) - 01/03/2026

Ndogou sous haute tension : vers un divorce explosif entre Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre ?

Ndogou sous haute tension : vers un divorce explosif entre Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre ? - 01/03/2026

7ème édition du Ndogou Débat : Aïda Sopi Niang plaide pour un « compromis citoyen » face aux défis électoraux et sanitaires

7ème édition du Ndogou Débat : Aïda Sopi Niang plaide pour un « compromis citoyen » face aux défis électoraux et sanitaires - 01/03/2026

Journée des maladies rares : L’Association Taxawuma Assistance promeut l’inclusion scolaire et l’accès aux soins pour l’accompagnement des enfants

Journée des maladies rares : L’Association Taxawuma Assistance promeut l’inclusion scolaire et l’accès aux soins pour l’accompagnement des enfants - 01/03/2026

Iran: venger la mort de Khamenei est un

Iran: venger la mort de Khamenei est un "droit et un devoir légitime", assure le président - 01/03/2026

Ousmane Sonko face à ses militants ce dimanche : un rendez-vous politique au sommet

Ousmane Sonko face à ses militants ce dimanche : un rendez-vous politique au sommet - 01/03/2026

Oman affirme qu'un pétrolier a été visé au large de ses côtes, quatre membres d'équipage blessés

Oman affirme qu'un pétrolier a été visé au large de ses côtes, quatre membres d'équipage blessés - 01/03/2026

L'Iran entame un deuil de 40 jours pour la mort de Khamenei, Trump le somme de cesser sa riposte militaire

L'Iran entame un deuil de 40 jours pour la mort de Khamenei, Trump le somme de cesser sa riposte militaire - 01/03/2026

Iran: des milliers de personnes rendent hommage à Ali Khamenei dans le centre de Téhéran

Iran: des milliers de personnes rendent hommage à Ali Khamenei dans le centre de Téhéran - 01/03/2026

Ali Larijani : l’homme dans l’ombre, désormais au premier plan

Ali Larijani : l’homme dans l’ombre, désormais au premier plan - 01/03/2026

RSS Syndication