Confirmation de la condamnation de Bathélémy Dias: « une autre décision pourrait être rendue si nous recevons mandat de notre client pour un rabat d’arrêt. » (Me Ciré Clédor Ly, avocat)

La décision condamnant le maire de Dakar, Barthélémy Dias dans l’affaire dite Ndiaga Diouf a été confirmée, ce 22 décembre, par la Cour suprême après l’introduction d’un pourvoi en cassation des avocats du maire. La Cour a rejeté tous les moyens qui avaient été soulevés par les conseils du député en maintenant la décision de la Cour d’appel laquelle condamne Barthélémy Dias a 2 ans dont 6 mois d’emprisonnement ferme avec 25 millions FCFA de dommages et intérêts à verser à la famille du défunt Ndiaga Diouf. L’avocat de l’édile de Dakar, en l’occurrence, Me Ciré Clédor Ly qui a commenté la décision à sa sortie de la juridiction a renseigné d’un éventuel recours si cela est désiré par le mis en cause.



« C’est une décision qui est rendue, une autre pourrait être rendue si nous recevons mandat de notre client, Barthélémy Dias de saisir encore la Cour suprême d’un rabat d’arrêt», a indiqué Me Ciré Clédor Ly. A l’en croire, la Cour n’a pas motivé sa décision rejetant les quatre (4) moyens soulevés par les demandeurs dans ce dossier qui date de 2011.