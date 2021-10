Conférence sur la sécurité collaborative : L’Agence de sécurité de proximité louée par le Sénégal et les États-Unis.

À l’occasion de la cérémonie d’ouverture de la conférence nationale sur la sécurité collaborative organisée par l’ambassade des États-Unis au Sénégal avec des partenaires, le ministre de l’intérieur a profité de l’occasion pour faire le plaidoyer de l’Agence de sécurité de proximité.



Selon Antoine Diome, cette agence est un acquis qui a permis au Sénégal de franchir un palier dans la sécurité collective. « Je voudrais donner en exemple l’Agence chargée de la sécurité de proximité lancée sur les fonts baptismaux par le président de la République en 2013. Au plan opérationnel, l’agence a effectué avec les autorités administratives des diagnostics au niveau départemental sur tout ce qui se pose sur les différentes sociétés, les problématiques des questions de sécurité localement rencontrées. À ce jour, on peut compter dans son effectif, 8.000 agents qui sont déployés sur l’étendue du territoire national. La création de cette agence participe de la volonté de l’État de matérialiser sa nouvelle vision sécuritaire qui accorde une place de choix à la collaboration entre les collectivités territoriales, les forces de sécurité et les autorités administratives... »



Toutefois, son Excellence Tulinabo S. Mushingi, ambassadeur des Usa au Sénégal, est revenu sur l’importance de cette agence qui tient à cœur son pays. « L’ambassade des Usa a apporté depuis bientôt 5 ans son appui à la mise en œuvre de la gouvernance sécuritaire de proximité à travers trois programmes que sont : dialogue sur la justice et la sécurité, les stratégies de police de proximité et enfin une initiative pour la sécurité routière au Sénégal. Cette orientation se traduit par l’adoption d’une doctrine harmonisée de police de proximité et l’élaboration de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la délinquance juvénile et la création de mécanismes communaux et départementaux de sécurité de proximité », fera-t-il savoir.