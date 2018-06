Conférence religieuse à Kaolack : Mimi Touré invite les politiciens à renforcer la bonne cohésion des confréries religieuses dans le pays.

A l’occasion de la conférence religieuse organisée à Kaolack par l’Association des Femmes « Sope Fatoumata Bintou » sur le thème des Violences faites aux enfants, Mimi Touré n’a pas raté l’occasion pour jeter une pierre dans le jardin de Idrissa Seck, sans le nommer. Celui-ci a déclenché il y’a quelques jours une vive polémique sur la Mecque et des réactions à connotation confrérique diverses.

L’Envoyé spécial de Macky Sall a invité les politiciens à laisser l’interprétation des textes religieux aux spécialistes qui en ont le savoir et l’expertise. Elle estime que les acteurs politiques ne doivent en aucune manière affaiblir voire menacer la cohésion séculaire des confréries religieuses qui fait la fierté du Sénégal. Au contraire, ils doivent œuvrer pour consolider cette harmonie et encourager leurs militants et supporters à en faire de même.